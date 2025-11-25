نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. الهلال × الشرطة العراقي على تويتر بث مباشر مجانًا دون تشفير أو اشتراك | دوري أبطال آسيا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة مهمة تجمع الهلال السعودي بالشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026. الهلال يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بعد أربع انتصارات متتالية على الدحيل القطري، ناساف قرشي الأوزبكي، السد والغرافة القطريين.

أما الشرطة العراقي فيسعى لتحسين مركزه بعد أن يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات، سجل فيها تعادل وحيد وخسائر أمام الغرافة، الاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني. تاريخيًا التقى الفريقان مرة واحدة في البطولة، وفاز الهلال 5-0.

تشكيلة الطاقم التحكيمي للمباراة تضم الحكم قاسم الحاتمي، بمساعدة ناصر سالم وحامد طالب، بينما يكون محمود سالم الحكم الرابع.

الاستعدادات قبل اللقاء تشير إلى أن الشرطة العراقي قادم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الكرخ 3-0، بينما الهلال حقق فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة 2-1.

تفوق كاسح للزعيم.. تاريخ مواجهات الهلال والشرطة العراقي

تترقب الجماهير مواجهة قوية بين الهلال السعودي والشرطة العراقي اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 على ملعب المملكة أرينا.

تاريخيًا، التقى الفريقان في 4 مواجهات سابقة، حقق الهلال الفوز في جميعها، مسجلًا 10 أهداف مقابل هدف واحد للشرطة العراقي. هذا التفوق الفني الكبير يظهر جليًا مع القيمة التسويقية لنادي الهلال البالغة 215.45 مليون يورو مقابل 6.88 مليون يورو للاعبي الشرطة، ما يجعل التوقعات تميل لصالح الزعيم.

الهلال يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة دون أي هزيمة، ويهدف لمواصلة سلسلة الانتصارات لتعزيز موقعه في البطولة، بينما يسعى الشرطة العراقي لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بعد أن يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة فقط.

غيابات الهلال اليوم تشمل متعب الحربي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الحمدان وحمد اليامي، في الوقت الذي يعود فيه جواو كانسيلو للعب في مركز الظهير الأيمن.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 بتعليق علي سعيد الكعبي، ويمكن أيضًا متابعتها على قناة الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي. موعد المباراة الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة و9:15 بتوقيت الرياض.