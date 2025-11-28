نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مجانًا مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.. طرق المشاهدة المجانية وتفاصيل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.. طرق المشاهدة المجانية وتفاصيل المواجهة المرتقبة

استعداد كامل قبل مواجهة قوية في الجولة الثانية

تتجه أنظار الجماهير العربية والمصرية نحو متابعة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، في لقاء يقام على ملعب «مولاي الحسن» بالمغرب وسط ترقّب كبير من جماهير الناديين. يدخل الأهلي المباراة بهدف الحفاظ على الصدارة وتعزيز مشواره القاري، بينما يسعى الجيش الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

يأتي اللقاء بعد ظهور الأهلي بمستوى جيد في الجولة الأولى تحت قيادة المدير الفني ياس توروب، الذي أكد جاهزية اللاعبين واستعدادهم لتقديم أداء قوي يليق بتاريخ النادي في البطولة.

طرق مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي بث مباشر اليوم

تتزايد عمليات البحث عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي بث مباشر، سواء عبر القنوات الفضائية أو وسائل البث عبر الإنترنت. وتتيح شبكة بين سبورتس القطرية عدة طرق للمشاهدة، كونها الناقل الحصري للبطولة.

يمكن متابعة اللقاء عبر:

قناة beIN Sports HD1 المشفرة

خدمة beIN CONNECT باشتراك مدفوع

منصة TOD الرياضية

كما يلجأ بعض المشجعين إلى متابعة المباراة من خلال البث المباشر المتاح عبر الإنترنت، وهو خيار يلجأ إليه الكثير من الجمهور لمتابعة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

أعلنت شبكة بين سبورتس القطرية أن المباراة ستُذاع حصريًا عبر قناة:

beIN Sports HD 1

وهي القناة الرسمية لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة من خلال استوديوهات قناة بين سبورتس.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد المباراة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري الأبطال، وجاء الموعد كالتالي:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة مساءً بتوقيت السعودية

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

الثامنة مساءً بتوقيت المغرب

وتقام المباراة على ملعب «مولاي الحسن»، وسط حضور جماهيري كبير متوقع من جانب جماهير الجيش الملكي، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على لاعبي الأهلي.

استعدادات الأهلي للمباراة

يدخل الأهلي اللقاء بطموح كبير لمواصلة مشواره القاري وتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد أحقيته بصدارة المجموعة. وركز الجهاز الفني بقيادة ياس توروب على:

رفع معدل اللياقة البدنية

تعزيز الانضباط التكتيكي

التركيز على الضغط العالي

تحسين سرعة التحولات الهجومية

كما أظهر الفريق خلال مرانه الأخير جاهزية معظم العناصر الأساسية، مع تأكيد المدرب على أهمية التركيز طوال المباراة لتجنب الأخطاء في ملعب صعب وأمام جمهور كبير.

موقف الفريقين في المجموعة الثانية

يحتل الأهلي صدارة المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى، بينما يسعى الجيش الملكي لتحقيق فوزه الأول وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وتُعد هذه المواجهة من أصعب المباريات في المجموعة، نظرًا لقوة الجيش الملكي على أرضه، إلى جانب سعي الأهلي للانفراد بالصدارة مبكرًا لضمان التأهل بأريحية.

أهمية المباراة لجماهير الأهلي

تترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف كبير نظرًا لأهمية كل نقطة في مرحلة المجموعات. ويُعد الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة الأفريقية عبر التاريخ، مما يجعل الجماهير تضع آمالًا كبيرة على الفريق هذا الموسم، بعد التعاقدات الجديدة والتطور الملحوظ في الأداء خلال المباريات الأخيرة.

وتحرص الجماهير على متابعة اللقاء عبر البث المباشر، بحثًا عن تفاصيل التحضير والتشكيلة المتوقعة وتحليل أداء اللاعبين خلال المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكي

من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على التشكيل الأقرب للاستقرار، حيث يعتمد الأهلي غالبًا على الهيكل الأساسي نفسه في المباريات القارية.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – عمرو السولية

أليو ديانج – إمام عاشور – عمرو السولية الهجوم: كهربا – بيرسي تاو – حسين الشحات

وقد تشهد التشكيلة بعض التعديلات حسب رؤية الجهاز الفني وطبيعة المباراة.

كيف يمكن متابعة البث المباشر للمباراة؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الجيش الملكي عبر:

beIN CONNECT

تطبيق TOD

اشتراك قناة beIN Sports HD1

وتُعد هذه الوسائل الأكثر استقرارًا من حيث الجودة، خاصة أنها تقدم البث بجودة عالية مع تعليق عربي وتحليل شامل.

منافسة قوية متوقعة بين الفريقين

من المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، نظرًا لقوة الجيش الملكي على أرضه، واستعداد الأهلي لمواجهة الضغط الجماهيري. وتمثل هذه المباراة اختبارًا مهمًا لفريق الأهلي في بداية مشواره بالمجموعات، خاصة أنها تأتي خارج الديار.

ويرى محللون رياضيون أن المباراة قد تكون من أكثر مباريات الجولة سخونة، نظرًا لتقارب مستوى الفريقين وسعي كل منهما لاقتناص نقاط اللقاء.

متابعات مهمة قبل انطلاق المباراة

تزايد كبير في عمليات البحث عبر الإنترنت لمعرفة طريقة مشاهدة المباراة

اهتمام جماهيري واسع بمتابعة أداء الأهلي

توقع تحليل فني مكثف عبر القناة الناقلة

تقارير تؤكد جاهزية لاعبي الأهلي بدنيًا وفنيًا

تستحوذ مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي على اهتمام كبير داخل مصر وخارجها، نظرًا لأهميتها في مشوار الفريقين بدوري أبطال إفريقيا. وتزداد الرغبة في متابعة اللقاء عبر البث المباشر لمعرفة تفاصيل المواجهة منذ الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية.