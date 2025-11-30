نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا القنوات الناقلة «لماتش» ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.. كل ما تريد معرفته عن التوقيت والتشكيل والبث والمعلق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مجاناً القنوات الناقلة «لماتش» ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.. كل ما تريد معرفته عن التوقيت والتشكيل والبث والمعلق
مجانًا القنوات الناقلة «لماتش» ليفربول، ضد وست هام، اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.. كل ما تريد معرفته عن التوقيت والتشكيل والبث والمعلق.. تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم نحو واحدة من المواجهات المهمة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، حيث يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام على أرضية الملعب الأولمبي في لندن.
وتأتي المباراة وسط ظروف صعبة يمر بها ليفربول بعد سلسلة نتائج سلبية، جعلت جماهيره تنتظر لقاء اليوم بشغف كبير أملًا في العودة للطريق الصحيح.
التوقيت الرسمي لمباراة ليفربول ووست هام اليوم
يترقب الجمهور موعد مباراة ليفربول ووست هام، خصوصًا أن المباراة تُقام في توقيت مميز يناسب المشاهدين في مصر والوطن العربي.
وتنطلق صافرة البداية في:
• 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة
• 5:05 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت
• 6:05 مساءً بتوقيت الإمارات
• 3:05 عصرًا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر
⚽