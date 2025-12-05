الرياض - كتبت رنا صلاح - حافظ فريق الفيصلي على صدارة بطولة درع الاتحاد لكرة القدم أسبوعا آخر، بعد فوزه مساء اليوم على فريق الرمثا بنتيجة 3_1، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة السابعة.

فوز الفيصلي على الرمثا ببطولة الدرع

وافتتح اللاعب مهند خيرالله التسجيل بالدقيقة 30، وأدرك اللاعب مؤمن الساكت التعادل للرمثا عند الدقيقة 48، قبل أن يسجل محمد الكلوب الهدف الثاني للفيصلي بالدقيقة 74، وأضاف اللاعب انس الخب الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفيصلي رصيده الى 18 نقطة فيما تجمد رصيد الرمثا عند نقطة واحدة.