فوز فياريال وجيرونا في الليغا

فوز فياريال وجيرونا في الليغاواصل فياريال انتفاضته بعد خسارته أمام برشلونة وحقق فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه ألافيس 3-1 السبت، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل أهداف فياريال كل من ألبرتو موليرو في الدقيقة 49، وجيرارد مورينو في الدقيقة 55، وجورج ميكوتادزه في الدقيقة 75، فيما سجل توني مارتينيس هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 85.

ورفع فياريال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بينما ظل ألافيس برصيد 19 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلب جيرونا على أوساسونا بهدف دون رد سجله فلاديسلاف فانات في الدقيقة 44، وشهدت المباراة حصول لاعب جيرونا لاس كوروما على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+5.

ورفع جيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 19 نقطة لأوساسونا في المركز الرابع عشر.

كما تعادل ريال أوفيدو مع ريال بيتيس بهدف لمثله، ليضيف كل فريق نقطة واحدة إلى رصيده، حيث أصبح رصيد ريال أوفيدو 13 نقطة في المركز العشرين والأخير، بينما وصل رصيد ريال بيتيس إلى 29 نقطة في المركز السادس.