فوز فياريال وجيرونا في الليغا
واصل فياريال انتفاضته بعد خسارته أمام برشلونة وحقق فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه ألافيس 3-1 السبت، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
سجل أهداف فياريال كل من ألبرتو موليرو في الدقيقة 49، وجيرارد مورينو في الدقيقة 55، وجورج ميكوتادزه في الدقيقة 75، فيما سجل توني مارتينيس هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 85.
ورفع فياريال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بينما ظل ألافيس برصيد 19 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلب جيرونا على أوساسونا بهدف دون رد سجله فلاديسلاف فانات في الدقيقة 44، وشهدت المباراة حصول لاعب جيرونا لاس كوروما على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+5.
ورفع جيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 19 نقطة لأوساسونا في المركز الرابع عشر.
كما تعادل ريال أوفيدو مع ريال بيتيس بهدف لمثله، ليضيف كل فريق نقطة واحدة إلى رصيده، حيث أصبح رصيد ريال أوفيدو 13 نقطة في المركز العشرين والأخير، بينما وصل رصيد ريال بيتيس إلى 29 نقطة في المركز السادس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز فياريال وجيرونا في الليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.