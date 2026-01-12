أرسنال يعبر بـ"هاتريك" مارتينيلي

أرسنال يعبر بـ"هاتريك" مارتينيليتأهل أرسنال إلى الدور الرابع لبطولة كأس إنجلترا لكرة القدم بتغلبه على مضيفه بورتسموث من المستوى الثاني 4 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن الدور الثالث.. بينما ودع مانشستر يونايتد بعد خسارته أمام برايتون بهدف مقابل هدفين.

تقدم بورتسموث بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق كولبي بيشوب، قبل أن يعود أرسنال في النتيجة ويسجل رباعية عن طريق أندريه دوتزيل "هدف عكسي" وغابرييل مارتينيلي "هاتريك"، في الدقائق 25، 51 و72.

ويسعى أرسنال متصدر ترتيب بطولة الدوري إلى التتويج بلقب بطولة الكأس الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 - 2020 علما أنه يملك الرقم القياسي بعدد التتويجات بواقع 14 مرة.

وفي المباراة الثانية، ودع مانشستر يونايتد البطولة من الدور الثالث بعد خسارته أمام برايتون بهدف مقابل هدفين.. تقدم برايان غرودا بالهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 12. ثم أضاف ويلبيك الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 65 قبل أن يقلص بينجامين سيسكو الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 85.

وفي باقي النتائج، عبر ليدز يونايتد مضيفه دربي كاونتي من المستوى الثاني بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 . واحتاج وست هام إلى شوطين إضافيين لتخطي عقبة ضيفه كوينز بارك رينجرز (المستوى الثاني) 2-1 (الوقت الأصلي 1-1).

واحتكم هال سيتي (المستوى الثاني) وضيفه بلاكبيرن روفرز (المستوى الثاني) إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، فرجّحت كفة هال سيتي 4-3.

وبركلات الترجيح أيضا، سقط سوانسي سيتي (المستوى الثاني) أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون (المستوى الثاني) 5-6. وكان الفريقان تعادلا في نهاية الوقت الأصلي 1-1، وفي نهاية الشوطين الإضافيين 2-2.

وعاد مانسفيلد تاون (المستوى الثالث) ببطاقة التأهل من ميدان مضيفه شيفيلد يونايتد (المستوى الثاني) بعد مواجهة مثيرة 4 - 3.

وفاز نوريتش سيتي (المستوى الثاني) على ضيفه والسول (المستوى الرابع) 5-1 عابرا بذلك إلى الدور التالي.