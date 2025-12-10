الرياض - كتبت رنا صلاح - ضرب المنتخب الأردني موعدًا مع نظيره العراقي في الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2-0، ليتجمد رصيد العراق عند 6 نقاط في المركز الثاني خلف الجزائر المتصدر بـ 7 نقاط.''

النشامى يضرب موعدا مع العراق في ربع نهائي كأس العرب

وجاء تأهل النشامى بعد فوزهم المستحق على المنتخب المصري بثلاثية نظيفة (3-0) في المباراة التي أقيمت اليوم، ليواصل المنتخب الأردني عروضه القوية وأداءه المميز في البطولة.

وسيُقام اللقاء المرتقب بين الأردن والعراق يوم الجمعة المقبل، 12 كانون الثاني 2025، في مواجهة قوية يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، وسط ترقب جماهيري كبير.