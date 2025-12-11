الرياض - كتبت رنا صلاح - شدّد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي على جاهزية النشامى للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي في ربع نهائي كأس العرب، مؤكداً أن المباراة تحمل "طقوساً خاصة" تتطلّب تركيزاً مضاعفاً والتعامل معها بواقعية وثقة.

سلامي: مواجهة العراق لها طقوس خاصة وطموحنا كبير

وقال سلامي، الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النشامى مع المنتخب العراقي، إن المنتخب يدخل اللقاء بطاقة عالية ورغبة صريحة في مواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت في دور المجموعات، مضيفاً: "الخصم الوحيد الذي قد نواجهه هو أنفسُنا… المسألة تتعلق بتطويرنا من الناحية النفسية والشخصية، واستفادة كاملة من الأخطاء السابقة".

وأشار إلى أن ثلاثة انتصارات متتالية في الدور الأول منحت اللاعبين شخصية أقوى وثقة أعلى، ورفعت من تنافسية الفريق، وهو ما يشكّل دافعاً مهماً قبل موقعة العراق.

وكشف سلامي أن الجهاز الفني سيعتمد على "الأكثر جاهزية بدنيًا" في التشكيلة الأساسية، مع تأكيده تسجيل إصابة المدافع سليم عبيد، فيما تبقى جاهزية بقية العناصر في مستوى جيد.

ولفت المدرب إلى أن طموح النشامى كبير، مضيفا "هدفنا واضح… نريد التأهل إلى نصف النهائي، واللاعبون يمتلكون الطموح والإصرار لتحقيق ذلك".