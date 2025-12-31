ريال مدريد يعلن إصابة مبابي

ريال مدريد يعلن إصابة مبابيأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، إصابة لاعبه الفرنسي كيليان مبابي وغيابه عن ملاعب كرة القدم لفترة غير محددة، بعد تعرضه لالتواء في الركبة اليسرى.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته، وسيتم متابعة حالته وتقييم مدى تطورها خلال الأيام المقبلة.

ويعد غياب مبابي ضربة موجعة لريال مدريد، خاصة في ظل تألقه اللافت هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا في الدوري الإسباني و9 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أحد أبرز عناصر الفريق هجوميا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، ما يزيد من أهمية كل مباراة في الأسابيع المقبلة، ويجعل غياب مبابي مؤثرا في الصراع على اللقب.