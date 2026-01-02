ليدز يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

ليدز يوقف سلسلة انتصارات ليفربولأوقف ليدز سلسلة الانتصارات لفريق ليفربول بعدما تعادل معه سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز ليفربول حامل لقب الموسم الماضي في ثلاث مباريات متتالية بالدوري على حساب برايتون وتوتنهام وولفرهامبتون، ليأتي ليدز مجدداً ويوقف سلسلة انتصارات فريق المدرب الهولندي أرني سلوت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع ليدز رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر.

ويبتعد ليفربول بفارق ست نقاط خلف أستون فيلا في المركز الثالث، وبفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 12 نقطة خلف أرسنال المتصدر.