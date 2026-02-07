برشلونة يتمسك بالصدارة

برشلونة يتمسك بالصدارةعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم وابتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 3-0 يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (29) ولامين يامال (61) والبديل مارك بيرنال (83) أهداف برشلونة.

وحقق برشلونة انتصاره الثالث تواليا في الدوري مضيفا إلى لائحة ضحاياه ريال مايوركا بعدما كان فاز على ريال أوفييدو 3-0 وإلتشي 3-1 خارج أرضه، رافعا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني الذي يحلّ ضيفا على فالنسيا يوم الأحد.

ورفع رجال المدرب الألماني هانزي فليك عدد انتصاراتهم في عقر دارهم "كامب نو" في الدوري إلى 11 فوزا في نفس عدد المباريات.

في المقابل، خاض مايوركا المواجهة أمام النادي الكاتالوني وهو يتقدم بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وذلك بعد فوزه الساحق على إشبيلية 4-1، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.