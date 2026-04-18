نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التخطيط: الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% بالنصف الأول من العام المالي الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 18 أبريل 2026 01:06 صباحاً - عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، مشيدًا بتنوع مسارات التعاون مع المؤسسات التابعة للبنك لدعم جهود التنمية المستدامة ودفع برامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الكبيرة للزيارة التي قام بها رئيس البنك الدولي لمصر مؤخرًا، والتي تعكس ثقل مصر باعتبارها واحدة من كبرى دول العمليات للبنك في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تمويل سياسات التنمية، ودور البنك ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم “برنامج الطروحات الحكومية” الذي تنفذه الدولة لزيادة قاعدة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما ناقش الجانبان التقارير والبرامج الجاري العمل عليهما، ومن بينها: تقرير مراجعة المالية العامة.

وشدد رستم على عزم الحكومة المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على المكتسبات التنموية، موضحًا أنه رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يواصل الاقتصاد المصري الحفاظ على زخم الإصلاح بفضل تبني سياسات استباقية، وإجراءات تحوطية تُعزز الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض الوزير التطورات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري، والذي سجل نموًا بنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الخدمية والتصديرية.

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان استمرار إمدادات الطاقة، وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران الدكتور بدر عبد العاطي والدكتور أحمد رستم عن تقديرهما للجهود المشتركة والمستمرة مع البنك الدولي في مختلف قطاعات التنمية، خاصة في ملفي الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية. وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتعظيم القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة.

