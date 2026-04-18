أمطار رعدية ونشاط رياح واضطراب ملاحة.. تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 01:27 صباحاً -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهم الظواهر الجوية المتوقعة، غدا السبت 18 أبريل الجاري، وذلك بعد الرمال والأتربة المثارة التى شهدتها البلاد على مدار اليوم.

الظواهر الجوية المتوقعة:

​فرص أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانا

على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من (حلايب – شلاتين – مرسى علم) على فترات متقطعة.

​فرص أمطار خفيفة

على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة جداً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

​نشاط رياح

تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​اضطراب في الملاحة البحرية

على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ) وبعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (40 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) أمتار.