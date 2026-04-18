أمطار رعدية ونشاط رياح واضطراب ملاحة.. تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 01:27 صباحاً -
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهم الظواهر الجوية المتوقعة، غدا السبت 18 أبريل الجاري، وذلك بعد الرمال والأتربة المثارة التى شهدتها البلاد على مدار اليوم.
الظواهر الجوية المتوقعة:
فرص أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانا
على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من (حلايب – شلاتين – مرسى علم) على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة
على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة جداً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
نشاط رياح
تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.
اضطراب في الملاحة البحرية
على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ) وبعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (40 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) أمتار.