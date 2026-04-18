الزمالك يهزم الأهلى ويصعد لنهائى كأس مصر لكرة السلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 01:27 صباحاً -  

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة رجال.

 

 

نتيجة مباراة الزمالك والأهلي فى السلة

جاء ذلك بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 71-60 بمباراة نصف النهائي التى أقيمت بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

 

 

موعد نهائي كأس مصر لكرة السلة

ومن المقرر  أن تقام مباراة النهائي بين الزمالك والاتصالات بعد غد الأحد بنفس الصالة للتنافس على لقب الكأس.

 

ويلتقى على المركزين الثالث والرابع الأهلى مع الاتحاد السكندرى، بعد ان خسر زعيم الثغر أمام المصرية للاتصالات.

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

