وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء باكستان ووزيري خارجية إسلام آباد وأنقرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 01:27 صباحاً -

فى لقاء جانبى على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بكل من شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية اليوم الجمعة.

شهد اللقاء الجانبى تبادل الرؤى ازاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.