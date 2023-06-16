انت الان تتابع خبر صنف بالمشهد الأجمل في السينما… بدون خجل المشهد الذي كان سوف يتسبب في منع فيلم رساله الي الوالي من العرض بطولة يسرا وعادل امام م زق فستانها من شدة جمالها.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسرا وعادل امام قدما الكثير من الاعمال القويه للغايه في تاريخ السينما المصريه العربيه ويعد فيلم رساله الي الوالي ، تقدم عادل امام الكثير من الاعمال الكبيره في تاريخ السينما المصريه والعربيه من افضل واشهر الفنانين في تاريخ مصر والسينما العربية

الأخبار الفنية لبعض الصحف والمجلات أخباراً وادعاءات بأنّ النجمة المصرية يسرا على خلاف مع زميل المهنة الفنّان عادل إمام، ولكنّها نفت بشدة هذه الشائعات، وأكدت أنّها والفنّان عادل إمام صديقان مقربان، ولا يعقل أبداً أن تحدث بينهما أية خلافات من أي نوع.

لقاء لها مع الشبكة اللبنانية أوضحت يسرا السبب من وراء أنّها قليلة الظهور في الأعمال السينمائية قائلة إنّها تعيش الآن حالة انعدام وزن، وأنّ السينما المصرية تعاني من قلة الإنتاج، وتعتمد فقط على الأفلام الكوميدية أو الأكشن؛

لأنّ “الجمهور عايز كده”. وتابعت أنّها لم تتوارَ عن الأنظار كلياً، فقد قامت ببطولة مسلسلات درامية في السنوات الماضية، ولكنّها تفضل عدم الدخول في السينما في الوقت الحالي، وأوضحت أنّها شاركت في بطولة فيلم “جيم أوفر”، والذي يعتبر تمصيراً لفيلم أميركي قامت ببطولته جين فوندا.