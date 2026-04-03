أخبار اليمن : القضاء المصري ينصف شيرين عبد الوهاب

القضاء المصري ينصف شيرين عبد الوهابقضت محكمة مصرية بإلزام شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب برد مبلغ 120 ألف دولار، مع فوائد قانونية بنسبة 4%، على خلفية استيلائه على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد الحكم هو الثاني لصالح الفنانة خلال فترة قصيرة، إذ سبق أن قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم شقيقها 50 ألف جنيه، إلى جانب تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تحقيقه أرباحاً غير مشروعة من تلك الحسابات.

كما أصدرت محكمة جنح المقطم حكماً سابقاً بحبس شقيقها لمدة 6 أشهر، مع كفالة مالية، بتهمة التعدي عليها وإتلاف محتويات منزلها، في واقعة تعود إلى ديسمبر الماضي عندما تقدمت شيرين ببلاغ رسمي ضده.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه الفنانة قد تعرضت مؤخراً لأزمة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، بعد إصابتها بالتهاب حاد.