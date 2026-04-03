أخبار اليمن : بيان هام للقوات المسلحة اليمنية (تفاصيل)

بيان هام للقوات المسلحة اليمنية (تفاصيل)
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ البالستية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه العملية التي جاءت بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان، حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.
وأكدت أن تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي وأنها بعد التوكل على الله والاستعانة به لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة.
وعبرت القوات المسلحة، عن التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ
وفيما يلي نص البيان:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدق الله العظيم
استمراراً في دعمِ وإسنادِ جبهاتِ المقاومةِ والجهادِ في العراقِ وإيرانَ وفلسطينَ ولبنانَ نفذتْ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً بدفعةٍ من الصواريخِ البالستيةِ استهدفتْ أهدافاً حيويةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ.
وقد جاءتْ هذهِ العمليةُ بالاشتراكِ مع الإخوةِ المجاهدين في إيرانَ وحزبِ اللهِ في لبنانَ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.
تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ تدخلَها العسكريَّ في هذهِ المعركةِ المهمةِ والاستثنائيةِ هو تدخلٌ تدريجيٌ وأنها بعد التوكلِ على اللهِ والاستعانةِ بهِ لن تتوقفَ عند هذا الحدِّ من التدخلِ وستتعاملُ مع التطوراتِ المقبلةِ وفقَ ما يحددُه العدوُّ من تصعيدٍ أو تهدئةٍ، فالتحيةُ كلُّ التحيةِ للأبطالِ المجاهدين في لبنانَ والعراقِ وإيرانَ وفلسطينَ الذين يدافعون عن كرامةِ الأمةِ ويقفون بكلِّ صلابةٍ في وجهِ المخططِ الغربيِّ الصهيونيِّ الذي يستهدفُ كلَّ بلدانِ وشعوبِ الأمةِ.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.
صنعاء الرابع عشر من شوال 1447هـ
الموافق 2 أبريل 2026م.
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
