يامال يستنكر هتافات معادية للإسلام

يامال يستنكر هتافات معادية للإسلامأعرب نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، لامين يامال، يوم الأربعاء، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية المعادية للإسلام التي صدرت خلال المباراة الودية بين إسبانيا ومصر، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال يامال في منشور عبر حسابه على “إنستغرام”: “أنا مسلم، الحمد لله. ما سُمع في الملعب من هتافات، حتى وإن لم يكن موجهاً لي بشكل شخصي، يبقى قلة احترام وأمراً غير مقبول”.

وأضاف أن استخدام الدين للسخرية من الآخرين في الملاعب يُعد سلوكاً جاهلاً وعنصرياً، مؤكداً أن كرة القدم وُجدت للمتعة والتشجيع وليس لإهانة الناس بسبب معتقداتهم أو هويتهم.

من جانبها، أعلنت الشرطة الكاتالونية فتح تحقيق بشأن الحادثة، ووصفت ما جرى بأنه هتافات معادية للإسلام وكارهة للأجانب، صدرت خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب إسبانيول في مدينة برشلونة.

بدوره، أدان وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس الواقعة، معتبراً أن الهتافات العنصرية “تبعث على العار كمجتمع”.

كما أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضه لأي مظاهر عنف أو تمييز داخل الملاعب، مشدداً على دعمه لجهود مكافحة العنصرية، فيما وصف رئيسه رافاييل لوسان الهتافات بأنها “حوادث معزولة” يجب عدم تكرارها.

وفي السياق، عبّر مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي عن استيائه من الحادثة، داعياً إلى تحديد المسؤولين ومحاسبتهم، فيما شدد لاعب الوسط بيدري على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الهتافات العنصرية في كرة القدم.

من جهته، أدان الاتحاد المصري لكرة القدم ما وصفه بـ”الواقعة العنصرية المقيتة”، مؤكداً رفضه التام لأي إساءة داخل الملاعب، ومشدداً على أهمية العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظواهر مستقبلاً.