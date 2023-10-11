نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الشراكة النموذجية بين دبي ومجتمع الأعمال تعكس أولويات نهجها الاقتصادي المتفرد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، النائب الأول لحاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من رجال الأعمال والدبلوماسيين وذلك في قصر زعبيل بدبي في إطار المجلس الأسبوعي لسموه.

وقال سموه إن الشراكة النموذجية بين دبي ومجتمع الأعمال تعكس أولويات نهجها الاقتصادي المتفرد ومكانتها كمحرك اقتصادي عالمي … ولدينا قاعدة اقتصادية قوية وبيئة استثمارية داعمة تضمن مستقبل أكثر ازدهاراً لدبي وتحقيق الريادة العالمية في كافة القطاعات.