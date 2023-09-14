العالم اليوم - لماذا جلس ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين؟.. الزي يكشف مفاجأة

انتم الان تتابعون خبر لماذا جلس ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين؟.. الزي يكشف مفاجأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 02:16 صباحاً - كشفت مصادر إعلامية عن سبب تواجد أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين أثناء الفوز على بوليفيا، الثلاثاء، رغم أنه كان خارج قائمة المنتخب.

وغاب ميسي عن قائمة منتخب بلاده أمام بوليفيا في لاباز للراحة، خلال المباراة التي حسمها "راقصو التانغو" بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعادة عندما يستبعد لاعب من القائمة، سواء كان ذلك بسبب الإصابة أو الإيقاف أو بقرار إداري أو فني، فإنه يضطر إلى الجلوس في المدرجات، وفي معظم الأحيان خلف مقاعد البدلاء مباشرة.

لكن رغم ذلك، سمح لميسي بالجلوس على مقاعد البدلاء مع بقية زملائه، والسبب كان مفاجئا وفقا لتقرير شبكة "تي إن تي سبورتس".

وأوضح التقرير أن صاحب الـ7 كرات ذهبية سُجل في اللقاء مساعدا للمدير الفني ليونيل سكالوني، وليس لاعبا بديلا في منتخب الأرجنتين، وهو ما سمح له بالجلوس مع الجهاز الفني إلى جانب اللاعبين.

وأفادت الشبكة: "لهذا السبب لم يكن ميسي يرتدي ملابس مثل زملائه اللاعبين عندما جلس إلى جانبهم، لكنه بدلا من ذلك ظهر بالزي المخصص للجهاز الفني".

وكان ميسي، الذي قاد منتخب بلاده إلى لقبه العالمي الثالث في مونديال قطر العام الماضي، أقر أنه "متعب بعض الشيء".

ولعب صاحب الـ36 عاما سلسلة من 12 مباراة في آخر 49 يوما، منها 11 مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، ومباراة مع منتخب بلاده.