نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تعلق على التهديدات الأوكرانية للصحافيين الروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الروسية عن غضب وانزعاج موسكو من مظهر آخر من مظاهر الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، الذي أقدم على توجيه تهديدات بالقتل للصحافيين الروس.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرب روسيا عن غضبها حيال مظهر آخر للجوهر الإرهابي لنظام كييف، الذي ينشر، بالتواطؤ مع رعاته الغربيين، تهديدات بالقتل ضد صحافيين ومراسلين حربيين وشخصيات حكومية وعامة روس".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن روسيا "ستسعى للحصول على رد فعل مناسب من الهياكل المتعددة الأطراف المعنية على مثل هذه الهجمات التي يشنها نظام كييف، والتي تعتبر شائنة في قسوتها واستهتارها".

ويوم أمس الخميس، أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة تسعى للتحقق من حقيقة تصريحات المتحدثة باسم قوات كييف سارة أشتون سيريلو، بهدف التأكد من عدم وجود أي تهديدات ضد الصحفيين الروس.

وذكر بيان المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية أن تعليمات صدرت من رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين للتحقق من وجود أي تهديدات للصحافيين الروس بعد التصريحات التي أدلت بها سيريلو، والتعامل معها بشكل قانوني.

وفي وقت سابق، صرحت سيريلو (المتحولة جنسيا من رجل) وهي تهدد واحدا من رجال وسائل الإعلام الروسية، وادعت بأنه "سيدفع (الثمن)" الأسبوع المقبل، رغم أنها لم تشر بالتحديد إلى الشخص الذي تتحدث عنه.

وأضافت أنه ستتم معاقبة جميع "أهل البروباغاندا الروسية من الروس" على حد وصفها.