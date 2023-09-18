نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نقص في تمويل دعم المناطق الساخنة على خلفية أزمة أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يعاني من نقص في التمويل لمساعدة المناطق الساخنة على خلفية أزمة أوكرانيا.

وأضافت في مقابلة مع شبكة ABC: "ندرك الحاجة إلى دعم أوكرانيا ولكن هناك مناطق ساخنة أخرى في العالم تعاني من نفس الوضع اليائس الذي تعيشه أوكرانيا".

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع الآن تمويل برنامج الغذاء في أفغانستان "حتى نهاية أكتوبر"، وفي حال عدم القدرة على زيادة التمويل، سيتعين إيقاف البرنامج "ما سيؤدي إلى المجاعة" في أفغانستان.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن بعثة برنامج الأغذية العالمي في كابل، أن المساعدات لأفغانستان تعاني من انخفاض بسبب نقص التمويل، يمكن أن يؤدي إلى "وضع كارثي" لـ90% من سكان المناطق النائية في أفغانستان مع اقتراب فصل الشتاء.