تايوان تعلن رصد أكثر من 100 طائرة حربية صينية

تايبيه ـ ا.ف.ب: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، واصفة هذا الرقم بأنه “الأعلى في الآونة الاخيرة”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنه “بين صباح 17 حتى 18 سبتمبر، رصدت وزارة الدفاع الوطني 103 طائرات صينية بالإجمال”.

وأشارت الى أن هذا “هو الرقم الأعلى في الآونة الأخيرة ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة”.

وأضافت أن “المضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي”، داعية الصين إلى “الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية”.

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