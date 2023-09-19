نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تشيد بجهود السعودية وعُمان لإحلال السلام في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت دولة الإمارات، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإحلال السلام في اليمن.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" على المحادثات التي تجري في الرياض مع وفد حوثي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي مستدام في اليمن، بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار.

وجددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.