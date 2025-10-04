نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: حماس أبدت استعدادها لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف القصف فورا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رده على قرار حركة حماس قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة أظهرت استعدادًا للتوصل إلى سلام دائم، مشددًا على ضرورة أن توقف إسرائيل قصفها فورًا.

دعوة لوقف القصف

وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة. في الوقت الحالي، من الخطير جدًا الاستمرار في العمليات العسكرية".

تفاصيل المفاوضات

وأضاف الرئيس الأمريكي أن النقاشات جارية حول تفاصيل مهمة تتطلب اتفاقًا بين الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لا تتعلق بوقف الحرب في غزة فقط، بل بترتيبات أوسع تمهد لتسوية سياسية شاملة. وأوضح أن المسار الحالي يمثل فرصة حقيقية لتحقيق "السلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن بلاده تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لضمان نجاح أي اتفاق يضع حدًا دائمًا للصراع.