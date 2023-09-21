زيلينسكى يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن تأمين المزيد من الأسلحة الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 05:25 مساءً - وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن تأمين المزيد من الأسلحة الأمريكية، قائلاً إن "الدفاع الجوي" هو أولوية كييف، فى الوقت الذى تقصف فيه موسكو أوكرانيا بوابل آخر من الصواريخ.

وقال زيلينسكي، على حسابه الرسمى على تطبيق تليجرام: "اليوم هناك مفاوضات مهمة فى واشنطن. الدفاع الجوى لأوكرانيا هو من بين أهم القضايا. نريد المزيد من الدفاع الجوي، والمزيد من الدعم للجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية".

وانتقد زيلينسكى "الهجوم الضخم" الذى شنته موسكو خلال الليل وأدى إلى مقتل عدة أشخاص فى مدينة خيرسون الجنوبية وإصابة كثيرين فى مناطق مختلفة. وقدم الرئيس الأوكرانى الشكر للدول التى "زودت أوكرانيا بأنظمة مضادة للصواريخ"، ورغم ذلك قال "تم إسقاط معظم الصواريخ. ولكن الأغلبية فقط. ليس جميعهم".

ومن المقرر أن يجرى الرئيس الأوكرانى محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى زيارته الثانية للولايات المتحدة خلال العملية العسكرية الروسية، وقصفت روسيا مدناً فى أنحاء أوكرانيا بوابل من الصواريخ قبل المحادثات.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، التقى نظيريه البولندى أندريه دودا والليتوانى جيتاناس نوسيدا فى مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال نوسيدا خلال الاجتماع، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس، إن الخلافات بين أوكرانيا وبولندا يجب حلها فى أسرع وقت ممكن.

كما أوضح الرئيس الليتواني: "يجب حل الخلافات بين أوكرانيا وبولندا فى أسرع وقت ممكن بسبب الهدف المشترك والأكثر أهمية وهو الدفاع عن أوروبا ضد سياسة روسيا التوسعية العدوانية"، على حد وصفه.

من جانبه، شدد نوسيدا على أهمية فهم أن الأمر لا يتعلق بأمن الدول الفردية، بل بأمن المنطقة والقارة بأكملها.