الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 06:30 مساءً - هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسلمى مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم - «إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج

يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي تتجلى فيه قيم التضحية والتضامن والإخاء، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات، وعلى مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار».