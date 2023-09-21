العالم اليوم - مبيعات العقارات الفاخرة تتراجع عالميا بسبب الفائدة المرتفعة

انتم الان تتابعون خبر مبيعات العقارات الفاخرة تتراجع عالميا بسبب الفائدة المرتفعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 08:17 مساءً - انعكس ارتفاع معدلات الفائدة بشكل سلبي على مبيعات العقارات والوحدات السكنية الفاخرة، والتي كانت تشهد طفرة خلال الفترة الماضية.

وانخفضت بشكل عام مبيعات الوحدات السكنية التي تتجاوز أسعارها 10 ملايين دولار بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهر تقرير لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، والتي تتابع المشتريات في 12 سوقًا حول العالم، أن المبيعات المسجلة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو قد تراجعت إلى ما دون 30 مليار دولار، مقابل نحو 40.7 مليار دولار تم تسجيلها عام 2021، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفائدة عالميا.

إلا أن الأرقام لا تزال مرتفعة بشكل كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 عام 2019.

وفي عام الجائحة، ارتفعت مبيعات العقارات الفاخرة بقوة، إذ سعى الأثرياء للبحث عن عقارات أكبر وأكثر فخامة.

ومع ذلك، بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على مبيعات الشريحة الأغلى من العقارات.

ورغم التراجع عالميًا، إلا أن دبي قد احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم المبيعات في الربع الثاني، وشهدت المدينة زيادة في مبيعات العقارات أغلى من 10 ملايين دولار، لتسجل 1.6 مليار دولار، مقابل 797 مليون في النصف الأول من 2022.

وجاءت مدينة نيويورك في المرتبة الثانية، لتسجل مبيعات بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم لندن في المرتبة الثالثة بمبيعات قدرها مليار دولار.