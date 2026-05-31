حماس:الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة غير مسبوقة

وقال في منشور على الفيس بوك، رصدته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ):"لا شك أن حجم الهجمة على شعبنا عظيم، وأنه يواجه حرب إبادة غير مسبوقة في ظل صمت عالمي وخذلان من القريب قبل البعيد".

وأضاف: "لقد تابع الجميع جرائم العدو المتواصلة، ومنها اغتيال قيادات الأخضر، في هجمة شرسة تمثل امتدادًا لحرب العدو على شعبنا بأسره".

وتابع: "لكن كونوا على ثقة بالله دائمًا وأبدًا، فإن ما يقع في أرض الله لا يكون إلا بما أراد الرحمن، وإن هذا الشعب الكبير وحركته العظيمة سيواصلان السير في طريق انتزاع الحرية، وإن تغيرت الأدوات، لأن هذا فعل الشرفاء الأحرار ،أما الذين ينشرون اليأس والانهزام، فلا مكان لهم في الإعراب عندنا، فهم على هامش الهامش، ولن نلتفت إليهم".

وأكد: "شعبنا ومقاومته هاماتهم عالية، ونفوسهم كريمة، وكبرياؤهم يناطح عنان السماء، هم من عمالقة هذا الزمان، حتى إن نباح الأقزام المهزومين لن يصل إلى آذانهم".