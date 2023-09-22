العالم اليوم - سيسكو تستحوذ على سبلانك للأمن السيبراني مقابل 28 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 10:19 صباحاً - استحوذت شركة سيسكو على شركة Splunk "سبلانك" للأمن السيبراني في صفقة بقيمة 28 مليار دولار، حيث تعمل الأولى على تعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تتفاقم بسبب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

سيدفع عملاق التكنولوجيا في وادي السيليكون 157 دولارا لكل سهم في شركة سبلانك آي إن سي.

ويعادل سعر الشراء حوالي 13 بالمئة من القيمة السوقية لشركة سيسكو، وهو رقم كبير بالنسبة لشركة تجنبت تاريخيًا الصفقات الضخمة.

قبل شركة "سبلانك"، كانت أكبر صفقة لشركة سيسكو على الإطلاق هي شراء شركة Scientific Atlanta لصناعة أجهزة استقبال الكابلات بقيمة 6.9 مليار دولار في عام 2006. وفي ذلك الوقت، كانت القيمة السوقية لشركة سيسكو تزيد قليلاً عن 100 مليار دولار.

وقال تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Cisco "سيسكو"، في بيان "قدراتنا المجمعة ستقود الجيل القادم من الأمن وإمكانية المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الكشف عن التهديدات والاستجابة للتهديد بالتنبؤات والوقاية منها، سنساعد في جعل المؤسسات من جميع الأحجام أكثر أمانا ومرونة".

وشدد تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة Cisco، على أهمية الذكاء الاصطناعي واستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التي تأتي مع تقنية Splunk لحماية الشبكات.

وافق مجلسا إدارة الشركتين على عملية الاستحواذ، والتي من المتوقع أن يتم استكمالها بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024.

أنهت أسهم سبلانك جلسة الخميس مرتفعة بنسبة 21 بالمئة، بينما أغلقت أسهم Cisco منخفضة بنسبة 4 بالمئة.

و"سبلانك" هي شركة للأمن السيبراني تساعد المؤسسات على مراقبة بياناتها وتحليلها لتقليل مخاطر الاختراقات وحل المشكلات الفنية بشكل أسرع.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة المساهمين في سبلانك.

في السنة المالية 2022، غيرت سيسكو اسم أعمالها الأساسية إلى الشبكات الآمنة والمرنة، مع التركيز على الحاجة إلى دمج الأمان في معدات الشبكات. تمتلك الشركة وحدة تقارير منفصلة تسمى End-to-End Security، وتتكون خصيصًا من المنتجات الأمنية.

ارتفعت الإيرادات في الأعمال الأساسية بنسبة 22 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 29 يوليو، إلى 29.1 مليار دولار، وشهدت وحدتها للأمن ارتفاعا في المبيعات بنسبة 4 بالمئة إلى 3.9 مليار دولار.

كان أداء سهم Cisco أقل من أداء مؤشر ناسداك هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 12 بالمئة، بينما قفز مؤشر شركات التكنولوجيا بنسبة 27 بالمئة.