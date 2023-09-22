العالم اليوم - 400 مليون دولار غرامة على إنتل في قضية مكافحة احتكار بأوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 07:21 مساءً - غُرّمت شركة إنتل 376 مليون يورو (400 مليون دولار)، الجمعة، في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأميركية منذ عقدين تقريبا لعرقلة الشركات المنافسة.

وألغت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ في العام الماضي غرامة أولية قياسية بلغت 1.06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى. والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

لكنها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن إنتل أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "أكدت المحكمة العامة أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

وقالت إنتل إنها تقيّم خياراتها.