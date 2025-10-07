نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: تقدم هائل نحو اتفاق غزة وسلام يشمل المنطقة بأسرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل بشأن قطاع غزة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لاتخاذ خطوات محددة تتعلق بالقضايا الأساسية، وعلى رأسها إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "حركة حماس وافقت على أمور مهمة جدًا"، مشيرًا إلى أن جهود الوساطة الأميركية أسفرت عن تقدم هائل نحو اتفاق محتمل. وأضاف: "هناك فرص جيدة لعقد صفقة، وهي فرصة لعقد سلام دائم، ليس محصورًا في غزة فقط، وإنما يمتد إلى نطاق الشرق الأوسط وإلى كل دول العالم الإسلامي".

وبحسب سكاي نيز بالعربية، شدد الرئيس الأميركي على أن الأولوية الحالية هي لضمان سلامة الرهائن وإطلاق سراحهم، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي سيكون خطوة كبيرة نحو الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن المفاوضات تضمنت جهودًا غير مسبوقة من الجانب الأميركي لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل قريبًا.

من ترامب لـ نتنياهو: التوقف عن إبداء مواقف سلبية تجاه صفقة الرهائن

وفي السياق ذاته، أوضح ترامب أنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوقف عن إبداء مواقف سلبية تجاه صفقة الرهائن، مؤكّدًا أن الملف يتم التعامل معه وفق خطة استراتيجية واضحة، تشمل التواصل المباشر مع الأطراف كافة للوصول إلى نتائج إيجابية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للتوترات، مع تعزيز إسرائيل وجودها العسكري على حدود غزة، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية بين الأطراف في القاهرة وبعض العواصم الإقليمية لضمان إحراز تقدم في ملف إطلاق الرهائن ووقف التصعيد العسكري.

ويعكس حديث ترامب الطموح الأميركي لربط اتفاق غزة بإطار سلام أوسع يشمل الشرق الأوسط بأسره، وهو ما يضع مزيدًا من الضغوط على الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية ناجحة قبل انتهاء المهلة الزمنية للأيام الحاسمة المقبلة.