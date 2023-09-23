نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني يطلق قنابل غاز تجاه قوات إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الجيش اللبناني، اليوم السبت، قنابل غاز مسيلة للدموع تجاه جنود إسرائيليين، في منطقة بسطرة الحدودية جنوب لبنان، بعد اختراق منطقة الخط الأزرق.

وقال الجيش اللبناني إنه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية، ردًا على هجمات بقنابل دخان أطلقها الإسرائيليون في منطقة بسطرة بجنوب لبنان.

وذكر الجيش اللبناني في بيان "أقدمت عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب، وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه)، في منطقة بسطرة - الجنوب".

وأضاف "ردت عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال أندريا تيننتي، المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المنتشرة في المنطقة،: "كان هناك توتر اليوم. اليونيفيل على اتصال بالطرفين لتهدئة التوتر ومنع أي سوء فهم. وفي اللحظة الراهنة نحن على الأرض ونراقب الوضع، ونحاول إعادة الهدوء إلى المنطقة".

وطالب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، في وقت سابق من الشهر الجاري، بتثبيت الحدود البرية مع إسرائيل.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكستاين، إن الولايات المتحدة تبحث إمكان حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل.