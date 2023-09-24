العالم اليوم - تفاصيل مرعبة.. العثور على تمساح في فمه بقايا جثة بشرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - عثر على تمساح يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، وفي فمه بقايا جثة بشرية، في قناة مائية بمنطقة لارغو بولاية فلوريدا الأميركية.

وقال غاماركوس بولارد، أحد سكان المنطقة الذي أخبر السلطات بالحادثة، إنه رأى التمساح والجثة في الماء في شارع 134 بالمنطقة بعد ظهر الجمعة.

وأضاف لشبكة "دبليو إف إل إي" التابعة لشبكة "إن بي سي" الإخبارية: "رميت حجرا على التمساح فقط لأرى ما إذا كان تمساحا بالفعل، سحب جسده كما لو كان متمسكا بالجزء السفلي من جذع الجثة، وانطلق تحت الماء".

وقال بولارد "المذهول" إنه بدأ تسجيل المشهد على هاتفه الخلوي واتصل بالسلطات.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس في بيان صحفي، أن التمساح قتل، كما تم انتشال بقايا جثة شخص بالغ.

والسبت تم التعرف على الضحية، وهي سابرينا بيكهام البالغة من العمر 41 عاما، ويجري التحقيق في سبب وطريقة الوفاة.

وسبب الحادث حالة من الذعر وسط سكان المنطقة، حيث قال أحدهم إن أبناءه يسيرون كثيرا بجوار القناة المائية التي عثر فيها على التمساح، ولفت آخر إلى أنه يسلك ذات الطريق إلى عمله يوميا.