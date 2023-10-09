نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بعثة إيران بالأمم المتحدة تنفي ضلوع طهران في هجمات حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت بعثة إيران بالأمم المتحدة، دعم ظهران لحركة حماس الفلسطينية لتنفيذ الهجوم الذي شهدته إسرائيل من قطاع غزة، والذي أسقط أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين منذ عقود، حسب نبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

يأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير ووسائل إعلام عن دور إيران في دعم حماس ومنح طهران الضوء الأخضر للمقاومة الفلسطينية لتنفيذ الهجوم غير المسبوق.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، الاثنين، إلى 7000 قتيل وآلاف الجرحى بينهم، حالات خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.