نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند: موقفنا من القضية الفلسطينية راسخ وندعو لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الهندية سياسة جمهورية الهند الراسخة والثابتة بشأن القضية الفلسطينية، وموقفها من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، في بيان، صادر اليوم السبت، نقلته سفارة الهند في القاهرة: لقد دعت الهند دائما إلى استئناف المفاوضات المباشرة من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة، تعيش داخل حدود آمنة ومعترف بها جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

كما أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بوجود التزام عالمي باحترام القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن هناك أيضا مسؤولية عالمية لمكافحة خطر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وكانت الهند أعلنت إجلاء مواطنيها من إسرائيل، حيث وصلت أول طائرة إجلاء، أمس الجمعة، تحمل 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية "أجاي"، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.

وكما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية خلال مؤتمر صحفي، يوجد نحو 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.

يأتي ذلك بعدما أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على المدنيين في قطاع غزة.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بعدوان غاشم على غزة أسفر عن سقوط 1900 شهيدا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن استشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.