العالم اليوم - دعوى جديدة ضد ماسك من رئيس سابق لـ"تويتر".. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر دعوى جديدة ضد ماسك من رئيس سابق لـ"تويتر".. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 09:24 مساءً - قرر رئيس مجلس إدارة "تويتر" السابق، أوميد كردستاني، رفع دعوى قضائية على شركة التواصل الاجتماعي، زاعماً أن مالكها الملياردير إيلون ماسك يرفض صرف أكثر من 20 مليون دولار قيمة أسهم مستحقة له.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه دوت الخليج، كان كردستاني قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة من 2015 إلى 2020 وظل في مجلس الإدارة لعامين آخرين، إلى أن اشترى ماسك المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأوضح كردستاني في الشكوى أن الجزء الأكبر من تعويضه كان في صورة أسهم، ويقول إن ماسك يرفض دفعها.

كما يزعم محامو الرئيس السابق أن "إكس"، مثلما أعاد ماسك تسمية الشركة، تسعى إلى "جني فوائد خدمة كردستاني لشركة تويتر لسبع سنوات دون الدفع له مقابل ذلك".

وتعتبر الدعوى القضائية، التي رُفعت في المحكمة العليا بكاليفورنيا في سان فرانسيسكو، هي أحدث إجراء قانوني يتخذه قادة سابقون في "تويتر" ضد ماسك منذ توليه منصبه. ففي مارس، رفع أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة حجب أكثر من 128 مليون دولار من مدفوعات نهاية الخدمة بعد إقالتهم من الشركة.