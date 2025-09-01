نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فون دير لاين: بلغاريا قدمت في بداية الصراع ثلث الأسلحة لكييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في المصنع البلغاري العسكري الميكانيكي في مدينة سوبوت أن بلغاريا قدمت ثلث الأسلحة لكييف في بداية الصراع.

وقالت فون دير لاين: "أريد أن أشكر بلغاريا. في بداية الصراع، كانت تزود أوكرانيا بثلث الأسلحة التي استخدمتها".

ورحبت بخطط بلغاريا "لزيادة إنتاج البارود وقذائف عيارات الناتو"، التي سيتم تخصيص "جزء كبير منها لأوكرانيا".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن هذا سيسمح بخلق ألف فرصة عمل جديدة في سوبوت (أكبر مصنع لإنتاج الذخائر في بلغاريا)، مضيفة أنه بحلول نهاية العام، سيصل إنتاج القذائف في الاتحاد الأوروبي إلى مليوني قطعة وسيستمر في النمو.

وتزور فون دير لاين بلغاريا في إطار جولة لها في ما يسمى "الدول الأمامية"، التي تشمل دول البلطيق وفنلندا وبولندا ورومانيا وبلغاريا.

ومن بين الدول التي تحد روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، لم تدرج المفوضية الأوروبية هنغاريا وسلوفاكيا في هذه القائمة. وفي كل دولة، تزور رئيسة المفوضية الأوروبية المنشآت العسكرية وتحث على تسريع عملية عسكرة أوروبا.