ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن وستنتهي الأمور بسرعة

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" اليوم الأربعاء إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أن ذلك سيغير الأمور سريعًا ويوقف الحرب.

وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي الأمر!".

هذا وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يوم أمس الثلاثاء، إن هناك اتصالات يجريها الوسطاء للعودة إلى مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود "نموذج مختلف".

وردا على سؤال بشأن وجود مناقشات صفقة شاملة، أجاب المسؤول القطري: "هناك اتصالات تجرى للوصول إلى نموذج مختلف، ولن أخوض في التفاصيل، ولكننا منفتحون على كل الأفكار".

وأضاف: "لكن في الوقت الحالي العرض المطروح على الطاولة حتى الآن، هو الذي وافقت عليه حركة حماس، ولكن بشكل غير رسمي، هناك تبادل أفكار، ونبحث ما يمكن إنجازه".

وقالت الخارجية القطرية إن تلويح تل أبيب بضم الضفة الغربية المحتلة، "تهديد وابتزاز، وعدم رغبة بالسلام".

وأوضح الأنصاري أن خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة تضع الجميع أمام التهديد، بمن فيهم المحتجزون الإسرائيليون، وقال: "ما نراه على أرض الواقع، المزيد من القتل والمزيد من التوسع"، وأنه "ليس لدى الوساطة سوى التواصل مع الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لقبول الصفقة ووقف إطلاق النار".