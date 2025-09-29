العالم اليوم - ترامب: تلقيت ردا إيجابيا على مقترح إنهاء "حرب غزة"

انتم الان تتابعون خبر ترامب: تلقيت ردا إيجابيا على مقترح إنهاء "حرب غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرويترز يوم الأحد إنه تلقى "ردا إيجابيا للغاية" على اقتراحه لإنهاء الحرب في غزة، وعبّر عن تفاؤله بإمكانية إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه خلال لقائهما الإثنين.

وأضاف ترامب أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مبعوثا للشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، يجريان محادثات مع نتنياهو في نيويورك قبيل الاجتماع المقرر الإثنين في البيت الأبيض.

وقال ترامب في حديث عبر الهاتف "نتلقى ردا إيجابيا للغاية، لأن بيبي (نتنياهو) يريد إبرام الاتفاق أيضا. الجميع يريد إبرام الاتفاق".

وعندما اجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض فإن الخطة تدعو إلى إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم ورفات الموتى، وعدم شن هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل "التعايش السلمي".

وصرّح ممثل عن حركة حماس السبت أن الحركة لم تطّلع على الخطة الأميركية التي عُرضت في الأمم المتحدة.

وأثنى ترامب الأحد على قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وغيرهم لمساعدتهم في دفع العملية قدما، مضيفا أن الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط.

وتابع قائلا: "الجميع مشارك. الجميع يريد ذلك، وحماس تريده أيضا، وأحد الأسباب هو أن الجميع سئموا من الحرب".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة، لكن نائبه جيه دي فانس قال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن مسؤولين أميركيين كبارا منخرطون في مفاوضات "معقدة للغاية" مع مسؤولين إسرائيليين وعرب.

وذكر نتنياهو في حديث لقناة "فوكس نيوز" أنه من الممكن العفو عن قادة حماس بموجب شروط الاتفاق، مضيفا: "يجب تحديد تفاصيل هذا الأمر. لكن في تصريحات سابقة قلت إنه إذا خرج قادة حماس من البلاد وإذا أنهوا الحرب وأطلقوا سراح جميع الرهائن، سنسمح لهم بالمغادرة".

وأوضح فانس أنه "يشعر بتفاؤل حذر" إزاء التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "أشعر بتفاؤل حيال وضعنا الحالي أكثر من أي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لنكن واقعيين، فهذه الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة".

وحسبما قال فانس فإن الخطة تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، هي إعادة جميع الرهائن وإنهاء تهديد حماس لإسرائيل وتكثيف المساعدات الإنسانية في غزة، مشيرا إلى اعتقاد بقرب "تحقيق هذه الأهداف الثلاثة".