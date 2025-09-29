العالم اليوم - الحزب المعارض للنفوذ الروسي يتصدر الانتخابات في مولدوفا

انتم الان تتابعون خبر الحزب المعارض للنفوذ الروسي يتصدر الانتخابات في مولدوفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 01:24 صباحاً - تصدر الحزب الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، وفق ما أظهرت نتائج جزئية الأحد، في ظل اتهامات لروسيا بالتدخل في العملية الانتخابية.

وبلغت نسبة المشاركة 51.9 بالمئة عند انتهاء التصويت في الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، وفق اللجنة الانتخابية، في مقابل 52.3 بالمئة في العام 2021.

لكن هذا الرقم قد يتغير لأن المغتربين بمقدورهم الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي في بلاد الاغتراب.

وبعد فرز 83 بالمئة من الأصوات في وقت متأخر الأحد، حصد حزب العمل والتضامن "باس" الذي يحكم البلاد منذ عام 2021، على 44.7 بالمئة من الأصوات، بينما حصل التكتل الوطني الموالي لروسيا على 27.9 بالمئة.

وتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة.

وحذر محللون من أنه إذا فشل حزب العمل والتضامن في تحقيق غالبية في البرلمان، فقد يواجه صعوبة في تشكيل ائتلاف للحكم، ما قد يعرقل الدفع نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وهيمنت على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي.

غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.

وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدوفا الأحد أنه رصد عدة محاولات هجوم على المنشآت الانتخابية، "تم تحييدها فورا من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها".

وحذرت الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو بعيد إدلاءها بصوتها من "تدخل هائل لروسيا"، مؤكدة أن بلادها "في خطر".

وصرحت للصحافيين بعد إدلائها بصوتها في العاصمة كيشيناو "إذا لم يحشد المولدافيون بشكل كاف وإذا كان لتدخل روسيا تأثير كبير على انتخاباتنا فإن مولدوفا قد تخسر كل شيء".

وتمكّنت ساندو من بدء مفاوضات انضمام مولدوفا الى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تأمين مساعدات مالية غربية للجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم عددا كبيرا من الناطقين بالروسية.

وكانت ساندو قد اتهمت روسيا بدفع "مئات ملايين اليورو" لشراء أصوات وتنظيم حملات تضليل عبر الانترنت والتخطيط لأعمال عنف.