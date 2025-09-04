العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بـ"الضربات العشر"

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بـ"الضربات العشر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 02:24 مساءً - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس، الحوثيين بمواصلة الضربات ضدهم، وذلك بعد هجوم صاروخي جديد شنته الجماعة المدعومة من إيران.

وعن هذه الضربات، كتب كاتس على منصة "إكس": "ضربة الظلام، ضربة الإبكار - سنكمل جميع الضربات العشر".

وتم إطلاق صاروخ آخر من اليمن على إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وهو الثالث خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقط الصاروخ "في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية".

منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.