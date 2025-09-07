العالم اليوم - بأكبر قصف جوي روسي.. استهداف مقر الحكومة الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر بأكبر قصف جوي روسي.. استهداف مقر الحكومة الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - قال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي ليلي خلال الحرب والذي أدى إلى اشتعال النيران في المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية في كييف ومقتل 3 أشخاص بينهم رضيع انتشلت جثته من تحت الأنقاض.

وذكرت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو على تطبيق تيليغرام: "لأول مرة يتضرر مبنى الحكومة جراء غارة للعدو - سقفه وطوابقه العليا... فرق الإنقاذ تعمل على إخماد الحريق".

ورأى شهود من رويترز الطابق العلوي من المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية، الواقع في حي بيتشيرسكي التاريخي، وهو يحترق، بينما يتصاعد دخان كثيف إلى السماء الزرقاء الصافية بعد شروق الشمس مباشرة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليغرام إن روسيا أطلقت 805 طائرات مسيرة على البلاد خلال الليل و13 صاروخا، وأسقطت وحدات الدفاع 751 مسيرة و4 صواريخ.

وهذا أكبر عدد من الطائرات المسيرة تستخدمه روسيا لمهاجمة أوكرانيا منذ بداية اجتياحها للبلاد في فبراير 2022.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة إن جثة الرضيع انتشلت من تحت الأنقاض في حي دارنيتسكي حيث تضرر مبنى سكني من 4 طوابق.

وأضاف تكاتشينكو أن شابة توفيت أيضا نتيجة الهجوم على الحي الذي يقع شرقي نهر دنيبرو.

وذكر مسؤولون بخدمات الطوارئ أن 18 شخصا أصيبوا في الهجوم الليلي الذي أدى إلى اندلاع حرائق في أنحاء المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق إن مسنة توفيت في ملجأ للاحتماء من القنابل في دارنيتسكي وإن هناك امرأة حبلى من بين المصابين.

وقال مسؤولو الطوارئ إن حريقا اندلع في مبنى سكني بالحي الذي تعرض لهجوم الطائرات المسيرة.

حطام مسيرات

ذكر كليتشكو ومسؤولو الطوارئ أنه في حي سفياتوشينسكي الغربي، دُمرت عدة طوابق بشكل جزئي في مبنى سكني من 9 طوابق.

وأضاف رئيس البلدية أن سقوط حطام طائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حرائق في مبنى سكني من 16 طابقا واثنين آخرين من 9 طوابق.

وأظهرت صور نشرها مسؤولو الطوارئ على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من المباني السكنية التي انهارت أجزاء من طوابق بعضها ودُمرت واجهاتها.

وقال تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة، على تطبيق تيليغرام إن روسيا "تقصف أهدافا مدنية عمدا".

وأوضح فيتالي ماليتسكي رئيس بلدية كريمنتشوك أن عشرات الانفجارات هزت المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق وتضرر جسر فوق نهر دنيبرو.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كريفي ريه عبر تيليغرام، إن هجمات روسية على المدينة الواقعة في وسط أوكرانيا أيضا استهدفت وسائل النقل والبنية التحتية، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي مدينة أوديسا الجنوبية، تضررت بنية تحتية وأبنية سكنية، حيث اندلعت حرائق في عدة مجمعات سكنية، حسبما قال حاكم المنطقة أوليه كيبر على تيليغرام.

وذكرت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء حلقت لضمان سلامة المجال الجوي تزامنا مع تعرض غرب أوكرانيا لخطر الهجمات الجوية.