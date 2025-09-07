العالم اليوم - هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟

انتم الان تتابعون خبر هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:20 مساءً - تُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وتوفر عدة فوائد صحية، منها زيادة التركيز، تحسين الأداء الرياضي، وتعزيز وظائف الدماغ.

ورغم أن كثيرًا من الناس يمكنهم شرب القهوة على معدة فارغة دون مشكلة، إلا أن البعض قد يعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي وأعراض أخرى.

زيادة حموضة المعدة

القهوة مشروب حمضي، وشربها على معدة فارغة قد يحفز المعدة على إنتاج المزيد من الحمض.

زيادة الحمض قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وتسبب الشعور بالحرقة أو الحموضة.

كما يمكن للكافيين أن يرخي العضلة العاصرة السفلية للمريء، وهي العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة، مما يسمح بارتجاع الحمض إلى الأعلى، مسبّبا الإحساس بالحرقان في الصدر (الارتجاع المريئي).

الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي مع الحموضة، أو ارتجاع المريء المزمن (GERD)، أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، قد يحتاجون لتوخي الحذر عند شرب القهوة على معدة فارغة.

لكن من المهم الإشارة إلى أنه لا توجد أبحاث مؤكدة تُثبت أن شرب القهوة على معدة فارغة يسبب أو يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء.

إذا كنت تعاني من الحموضة بعد شرب القهوة، جرب تناول وجبة خفيفة قبلها. وجود طعام في المعدة قد يساعد في تقليل إفراز الحمض.

امتصاص أسرع للكافيين

عند شرب القهوة على معدة فارغة، قد يمتص الجسم الكافيين بشكل أسرع.

الكافيين هو منبّه طبيعي، وقد يسبب الشعور بالقلق أو التوتر. لكن شرب القهوة مع الطعام قد يبطئ الامتصاص ويقلل من هذه الآثار الجانبية.

الإفراط في شرب الكافيين يمكن أن يؤدي إلى:

القلق.

تسارع ضربات القلب.

الأرق.

الصداع.

ارتفاع ضغط الدم.

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل هضمية عند شرب القهوة على معدة فارغة، مثل:

الانتفاخ.

التقلصات.

الغثيان.

الحموضة.

الإسهال.

تغيّرات هرمونية

يمكن أن يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى تغيّرات هرمونية، خاصة في مستوى الكورتيزول، وهو ما يُعرف باسم "هرمون التوتر".

الكورتيزول يُنظم عمليات الأيض وضغط الدم، لكن ارتفاعه بشكل مفرط قد يرتبط بمشاكل مثل: