العالم اليوم - فيديو.. الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من الجامعة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من الجامعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخرج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقالت الدروبي في كلمتها خلال حفلة تخرج دفعة "النصر والتحرير": "أقف اليوم على أرض صمدت، فأزهرت أملا وأنبتت علما واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة".

وظهر الشرع في الحفل يكرم الطلبة الخريجين ومن بينهم زوجته لطيفة، حيث جمعتها على منصة التكريم صورة تذكارية.