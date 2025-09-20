شهداء فـي توحش العدوان الإسرائيلي .. ولسان حال الفلسطينيين: غزة تباد

القدس المحتلة ـ«الوطن » ـ وكالات:

رفع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة من وتيرة توحشه موقعا شهداء بالعشرات فيما لسان حال الفلسطينيين يقول «غزة تباد».

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٠٨ شهداء منذ الفجر ـ وحتى إعداد الخبر ـ منهم ٩٣ بمدينة غزة حيث لا يترك القصف الإسرائيلي للناس فرصة للنجاة. والمنازل تتحول إلى قبور جماعية، والناجون يروون قصصاً عن لحظات لم تمنحهم سوى دقائق لمغادرة بيوتهم قبل أن تُسوى بالأرض.

ويقف نادر الحصري، والد عائلة قُصفت في مخيم الشاطئ يوم 11 سبتمبر الجاري، مذهولاً أمام ركام منزله: «طلبوا منا أن نخرج فوراً. لم يعطونا وقتاً. دخلت زوجتي وأولادي لالتقاط بعض الأوراق، لكن الطائرات قصفت. بقوا تحت الأنقاض. ما زلت أسمع أصواتهم تصرخ حتى لحظة الانفجار». وفي اليوم التالي، تمكّن الأهالي بأدوات بدائية من انتشال جثامين ستة شهداء من العائلة

ويصف محمد (41 عاماً) النازح من حي الشيخ رضوان هول ما عاشه ليقول «بقينا ننتقل من شارع إلى آخر هرباً من الطائرات الصغيرة التي تلاحقنا حتى ونحن نحمل أطفالنا. لم يعد هناك مكان آمن. لا نعرف إن كنا سننجو في الليلة القادمة».

ويقول الباحث الحقوقي محمد عادل إن القصف الإسرائيلي المكثف وما يرافقه من مجازر وتدمير الذي تشهده مدينة غزة يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها، مشيرًا إلى أن ذلك هدف إسرائيلي معلن من جيش الاحتلال ومن المستوى السياسي الإسرائيلي.

وارتكبت قوات الاحتلال سلسلة محازر في مدينة غزة بينها مجزرة بحق عائلة زقوت ٢٣ شهيد وأخرى وسط غزة ٢٠ شهيد.

وفجرت قوات الاحتلال ثماني روبرتات مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل جنوب مدينة غزة. وارتقى شهيدان طفل وأمه واصابات بقصف في شارع عيدية غرب مدينة غزة. واستشهد ثلاثة وسقط مصابون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية ببرج الظافر قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واصيب عدد بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة العائلة المقدسة بالقرب من ملعب فلسطين غربي مدينة غزة. واستشهد ثلاثة في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستهدفت غارة جوية إسرائيلية برج 8 من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في قصف من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي محيط مزرعة الصحابة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

من جانبها أدانت وزارة الصحة جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن القصف استهدف الطوابق العلوية للمستشفى وعلى 3 مرات متتابعة يفصل بينها بضع دقائق.

وشددت على أن الجريمة تؤكد من جديد على سياسة الاحتلال الممنهجة ضرب وإخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بالكامل.