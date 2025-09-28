بشكل رسمي .. الأهلي يتعاقد مع الدنماركي توماسبرج والمدرب يصل القاهرة الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 02:13 مساءً - تعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع الدنماركي توماس توماسبرج المدير الفني السابق لنادي ميتدلاند الدنماركي، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للأسباني خوسيه ريبيرو.

وقالت مصادر في الأهلي، إن مسئولى القلعة الحمراء تعاقدوا مع المدرب الدنماركي لمدة موسمين قادمين، وأوضحت أن أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات بالأهلي سافر إلى الدنمارك ،الجمعة، للتوقيع العقود مع المدرب .

وأوضحت المصادر، أن أسامة هلال وقع بالفعل أمس، السبت، مع مدرب ميتدلاند السابق عقداً مدته موسمين بعد الاتفاق حول جميع الأمور المالية والإدارية، ومن المقرر أن يصل المدرب الدنماركي إلى القاهرة الأربعاء المقبل لبدء مشواره مع الفريق.



ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز 30 أغسطس الماضي في الدوري الممتاز.



ويقود الأهلي حالياً عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنمبي سيقود الفريق عقبل مباراة كهرباء الإسماعيلي المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل في الدوري.



ويختتم الأهلي مساء اليوم، الأحد، تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة القمة ويخوض الأهلي تدريبات يومية، حيث بدأ الفريق الخميس، الاستعداد للمباراة من خلال تدريبات يومية بعد الحصول على راحة الأربعاء الماضي بعد الفوز على حرس الحدود 3_2 في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء فى الجولة الثامنة للدوري.