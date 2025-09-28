العالم اليوم - دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة.. وقتلى القطاع يتخطون 66 ألفا

انتم الان تتابعون خبر دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة.. وقتلى القطاع يتخطون 66 ألفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 02:05 مساءً - توغلت دبابات إسرائيلية في عمق الأحياء السكنية بمدينة غزة، الأحد، بينما قالت السلطات الصحية إنها لم تتمكن من الاستجابة لعشرات من مكالمات الاستغاثة وعبرت عن قلقها إزاء مصير السكان في المناطق المستهدفة.

وقال شهود ومسعفون إن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل مكثف في أحياء الصبرة وتل الهوا والشيخ رضوان وحي النصر، لتقترب من قلب مدينة غزة والمناطق الغربية من المدينة، حيث يلجأ مئات الآلاف من السكان.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في شن هجومه البري الذي طالما هدد به على مدينة غزة في 16 سبتمبر، بعد تكثيف غاراته على وسط المدينة لأسابيع، مما أجبر مئات الفلسطينيين على الفرار لكن الكثيرين لا يزالون فيها.

الحصيلة تتجاوز 66 ألف قتيل

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي تخطى 66 ألف قتيل، مع أكثر من 168 ألف مصاب، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة في وقت متأخر من السبت، إن إسرائيل رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة.

كارثة إنسانية في القطاع

وتسبب الحصار العسكري الإسرائيلي في كارثة إنسانية بجميع أنحاء غزة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 4 مرافق صحية في مدينة غزة توقفت عن العمل هذا الشهر، كما ذكرت الأمم المتحدة أنه تم إغلاق بعض مراكز علاج سوء التغذية.

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما بين 35 و40 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة منذ الشهر الماضي، لكن مئات الآلاف بقوا هناك.

في المقابل، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى وجود حوالي مليون فلسطيني في مدينة غزة في شهر أغسطس، نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الأخيرة.

المقترح الأميركي ومفاوضات وقف الحرب

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة وسط حديث عن مقترح أميركي لوقف حرب غزة، يتضمن 21 بندا.

والأحد قالت حركة حماس، إنها لم تتلق اقتراحا جديدا من الوسطاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن "اتفاقا بشأن غزة" يبدو مرجحا.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الإثنين.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل بشكل منفصل، إن السفير مايك هاكابي سيسافر إلى مصر للقاء مسؤولين مصريين "في إطار المشاورات الدبلوماسية المنتظمة التي تجريها السفارات الأميركية في المنطقة".

ومصر من بين الجهات التي تتوسط بين إسرائيل وحماس، إلى جانب قطر والولايات المتحدة.