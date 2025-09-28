كريم الحسيني في رسالة مؤثرة للدكتور أشرف زكي: "أنت الأب والأخ والنقيب.. ولا تتنحى"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة إنسانية مؤثرة تعكس الوفاء والعرفان، وجّه الفنان كريم الحسيني رسالة دعم قوية لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر فيها عن امتنانه العميق لمواقفه الداعمة له ولأسرته، وعن رفضه ومعه الكثير من الفنانين قرار النقيب بالتنحي عن منصبه.

الحسيني استرجع في رسالته موقفًا شخصيًا مرّ به منذ عام كامل، قائلًا: "من سنة بالظبط وفي نفس التوقيت ده حصل لي أكبر انقلاب في حياتي ودخلت في كومة اكتئاب عظيمة وذبذبة وتشتيت، وكان من أهم الناس اللي وقفت جنبي في المحنة دي حضرتك يا دكتور.. كنت داعم نفسي ونعم الأب، وقولتلي جملة عمري ما هانساها إنك عايز تسيب المنصب وإنك تعبت من كتر الضغوط.

ساعتها افتكرتك بتهون عليا، أتاريك بقى لك كتير بتفكر في القرار ده."

الفنان الشاب أوضح رفضه القاطع لفكرة تنحي الدكتور أشرف زكي، مؤكدًا أن النقابة في حاجة ماسة إلى خبرته وقيادته، قائلًا: "طبعًا أنا مع قرار النقابة (أرجوك لا تتنحي واحنا مش موافقين) بس في الآخر أكيد القرار قرارك، ولكن إحنا برضه من حقنا نرفض القرار ده لأنك ببساطة لو سبت النقابة.. تلفونك مش هيسكت برضه وهانجري عليك عشان تلحقنا وتخدمنا وتجيب لنا حقوقنا."

وتابع الحسيني مؤكدًا اعتزازه بالدكتور أشرف زكي ومواقفه الإنسانية المتكررة معه ومع أسرته، خاصة خلال أوقات مرض زوجته، مشيرًا إلى أن ما قدمه النقيب له لا يُنسى على الإطلاق، قائلًا: "أنا بحبك وإنت عارف لأنك كنت نعم الأب والأخ ليا ولأولادي، ومش هأقول مواقفك معايا كتير آخرهم تعب زوجتي اللي فات وحاجات بقى لها سنين."

الرسالة لم تخلُ من لمسة عاطفية خاصة، إذ عبّر كريم الحسيني عن حبه لإحدى الصور التي جمعته بأشرف زكي أثناء مشاهدته له على المسرح قائلًا: "أنا بحب أول صورة دي أوي.. عشان حضرتك كنت عامل الريأكشن ده وانت بتتفرج عليا في المسرح، بحبك يا دكتور أستاذي ونقيبي ودكتوري ومُعلمي وأفتخر."

وقد تفاعل الجمهور على نطاق واسع مع هذه الرسالة، حيث اعتبر الكثيرون أن كلمات كريم الحسيني تعكس تقدير الوسط الفني بأسره لما قدمه الدكتور أشرف زكي للفنانين في مصر، مطالبين مثله ببقائه على رأس النقابة واستكمال مسيرته في الدفاع عن حقوق أعضائها.

بهذه الكلمات المؤثرة، أعاد كريم الحسيني تسليط الضوء على الدور الكبير الذي لعبه الدكتور أشرف زكي ليس فقط كنقيب للممثلين، بل كأب وأخ وصديق للكثير من نجوم الوسط الفني، مؤكدًا أن محبته واحترامه بين الفنانين لا حدود لها، وأن قرار التنحي إن تم سيكون خسارة كبيرة للوسط الفني بأكمله.

